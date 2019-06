Regie und Hauptrolle George Clooney startet Netflix-Projekt

Netflix hat angekündigt, dass George Clooney (58, "Catch-22") für den Streaming-Riesen die Arbeit an einem neuen Projekt gestartet hat, bei dem er Regie und Hauptrolle übernimmt. Dem Sci-Fi-Film liegt der Roman "Good Morning, Midnight" von Lily Brooks-Dalton zugrunde. Das Drehbuch adaptierte Mark L. Smith ("The Revenant") von dem Clooney in der Pressemitteilung von Netflix schwärmt: "Mark ist ein Autor, den wir seit langem verehren und sein Script ist eindringlich."