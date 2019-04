Regie-Angebot abgelehnt Til Schweiger packt "Tatort"-Kommissar Nick Tschiller in Watte

Das war es wohl fürs Erste mit Explosionen und Kugelhagel. Der Hamburger "Tatort"-Kommissar wird nach seinem Auslandsausflug im Kino-Tatort "Tschiller: Off Duty" aus disziplinarischen Gründen erstmal ins Wattenmeer verfrachtet, wie Til Schweiger (55, "Atomic Blonde") im Interview mit dem Hamburger Abendblatt jetzt verriet. Auf einer Insel nahe der Elbmündung in der Nordsee wird er - auch auf Schweigers eigenen Wunsch hin - den immensen Gebrauch von Schusswaffen einschränken müssen, auf Zerstörungsorgien wie in den vorigen Teilen werden die Zuschauer also verzichten müssen. Die Insel Neuwerk liegt im Nationalpark "Hamburgisches Wattenmeer". Nick Tschiller "arbeitet dort mit Jugendlichen mit schwierigem sozialen Hintergrund", erzählte Schweiger.