Diebe holten sich Lederwaren, Fahrräder, Hochdruckreiniger

Danach begann die Serie der Rastplatz-Diebstähle. Erster Tatort laut Anklage war am 21. Mai der Parkplatz Adelzhauser Berg-Nord an der A8 Richtung Stuttgart. Sie schlitzten die Plane eines Aufliegers auf, fanden aber nur zwei Dosen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wert der Beute 50 Euro. Schaden am Lkw: 500 Euro.