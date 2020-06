Regelung in Kalifornien Britney Spears mit Bikini und Schutzmaske am Strand

Britney Spears (38, "Toxic") und ihr Partner Sam Asghari (26) genießen einen Tag am Strand. Doch ein Detail sorgt bei den Bildern, die Spears bei Instagram postet, für Verwirrung: Das Paar trägt beim Sonnenbaden einen Mund-Nasen-Schutz. Die beiden halten sich damit an eine Regelung in Kalifornien, die anordnet, in der Öffentlichkeit immer eine Maske zu tragen.