Als Eigentümer müssen Sie deshalb von Montag bis Samstag in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr (am Sonn- und Feiertag ab 8 Uhr) den Gehweg von Schnee frei halten, bei Glätte mit Sand oder Splitt streuen oder das Eis beseitigen. Nur bei Spielstraßen und Fußgängerzonen übernimmt die Stadt im gesamten Stadtgebiet den Winterdienst, heißt es in einer städtischen Online-Info zum Winterdienst.