Rede in der Downing Street Boris Johnson meldet sich nach Covid-19-Erkrankung zurück

Boris Johnson (55) hat am heutigen Montag (27. April) erstmals seit seiner überstandenen Covid-19-Erkrankung wieder einen offiziellen Termin wahrgenommen. Bei seinem Comeback hielt der britische Premierminister eine Rede außerhalb seines Amtssitzes in der 10 Downing Street in London. Dabei appellierte er an alle Briten, sich weiterhin an den verhängten Beschränkungen gegen die Corona-Pandemie zu halten.