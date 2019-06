München - Selbst am bislang heißesten Tag des Jahres wird schon die neue Eiszeit geplant. Denn da will der EHC Red Bull schließlich den verlorenen Meister-Pokal, der zuletzt ja drei Jahre in Folge in München stand, wieder aus Mannheim zurück an die Isar holen. Dafür hat das Team von Trainer Don Jackson nun weitere Verstärkung erhalten: der kanadische Verteidiger Blake Parlett wechselt vom chinesischen KHL-Klub Kunlun Red Star zum EHC. "Blake ist ein erfahrener Verteidiger, der das gesamte Paket mitbringt. Er hat Charakter und verdient sich den Respekt seiner Mitspieler durch seinen Arbeitsethos und den Willen, sein Spiel ständig zu verbessern", schwärmt Jackson über seinen neuen 1,86-Meter-Defender.