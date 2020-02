"red. Spezial" ab 10. März Annemarie Carpendale knöpft sich "The Masked Singer" nach der Show vor

Die zweite Staffel der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" läuft ab 10. März. Dann bekommt es nicht nur Moderator Matthias Opdenhövel (49) mit den zehn neuen Stars unter Masken zu tun. Annemarie Carpendale (42) und Viviane Geppert (28) präsentieren sechs Wochen lang "The Masked Singer - red. Spezial" live aus dem "The Masked Singer"-Studio in Köln - direkt im Anschluss an die Gesangs-Quiz-Show, wie der Sender bekannt gab. Die Sendung werde zusätzlich zur regulären Ausgabe am Donnerstag zu sehen sein.