"Red Nose Day"-Spezial Erster Mini-Trailer zum "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"-Sequel

Und auch zahlreiche "Spezialgäste" sollen bei dem Kurzfilm "One Red Nose Day And A Wedding" mitwirken, der im Zuge des britischen Red Nose Days von Regisseur Mike Newell (76) inszeniert wird. Zu sehen sein wird die Fortsetzung am 15. März auf BBC One und im Mai auch in den USA. Was genau zwischen Charles und Carrie passieren wird, ist jedoch noch nicht bekannt - nur, dass es wieder einmal chaotisch wird.