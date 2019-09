Recycling, Refurbishing und Co. So kauft und recycelt man Smartphones nachhaltig

Dieser Kreislauf ist Teil der neuen We Care-Initiative des Konzerns. Dafür wurde sogar ein eigenes Siegel entwickelt: das We Care Label, das Ex-Formel-1-Weltmeister und Veranstalter des GreenTech-Festivals Nico Rosberg in Berlin vorstellte. Dieses gibt es in zwei Kategorien: Neben Auszeichnungen für die "digitale Teilhabe", also positive Beiträge für die Gesellschaft, wird das Label auch für Umweltschutz verliehen - wie eben ein nachhaltiger Umgang mit alten Smartphones. Denn, jedes erneuerte Smartphone spart 70% an Ressourcen im Vergleich zu einem Neugerät, wie der britische Thinktank Green Alliance ermittelt hat. Und jedes weitere Nutzungsjahr dieser Aus-Alt-mach-Neu-Geräte reduziert die CO2-Bilanz des Geräts um bis zu 31%. So leistet der User also auch einen Beitrag zum Umweltschutz, ohne auf ein neues - oder neuwertiges gebrauchtes - Smartphone verzichten zu müssen.