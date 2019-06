Statement vom Mieterverein München

Der Mieterverein München hat am Freitag auf das Urteil des Amtsgericht reagiert. "Dieser Fall zeigt, welche Blüten die Wohnungsnot mittlerweile in München treibt und wie Mieter in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt werden", so Volker Rastätter, Geschäftsführer des DMB Mieterverein München.