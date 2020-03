Sergino Dest wurde am 3. November 2000 in der Hafenstadt Almere vor den Toren Amsterdams geboren. Seine Mutter ist Niederländerin, sein Vater stammt aus New York und ist beim US-Militär angestellt. Dest lernte das Fußballspielen bei seinem Heimatverein Almere City und wechselte mit elf Jahren in die Jugend von Ajax Amsterdam.