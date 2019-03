Nun ein neuer Höhepunkt in diesem Rosenkrieg: In einem laufenden Verfahren hat am Freitag das Landgericht Berlin ein Urteil gesprochen, an dem Peter Wolf sicherlich zu schlucken haben wird. Der 61-Jährige muss Carmen Nebel 628.000 Euro zuzüglich 119.000 Mehrwertsteuer zurückzahlen.