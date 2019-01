Die "Citzens" hatten Matondo 2016 in ihre Jugendabteilung geholt, im November 2018 feierte er sein Debüt in der walisischen A-Nationalmannschaft. In elf Ligaspielen für die U23 erzielte der gebürtige Liverpooler sechs Tore, traf bei sechs Einsätzen auch ein Mal für die U19 in der Youth League.