Patientin muss stundenlang notoperiert werden

Doch immerhin, die zuständigen Ärztinnen reagierten dann schnell und sachkundig, so Karola B. . Sofort wurde eine Notoperation eingeleitet, die mehrere Stunden dauert – Jana D. hatte einen gerissenen Eileiter und drei Liter Blut in der Bauchhöhle.

Jetzt liegt sie auf der Intensivstation, ihr Kreislauf ist noch immer nicht stabil. "Das war ganz haarscharf", sagt Karola D.. "Meine Schwägerin war in einem fortgeschrittenen Kreislaufschock und wäre beinahe auf dem Boden einer Münchner Klinik innerlich verblutet, ohne, dass es jemanden interessierte." Offenbar wiege man sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses mit Maximalversorgung in falscher Sicherheit.

"Als Unfallchirurgin und Akutmedizinerin, die selbst jahrelang als Notärztin und an den Unikliniken tätig war, bin ich zutiefst beschämt und entsetzt", sagt sie. "Das sind Missstände, die einfach nicht übergangen werden können." Doch wie kann so etwas passieren und wie in Zukunft verhindert werden? Karola B. sagt: "Ich wünsche mir, dass das Personal so sensibilisiert wird, dass sie alle Sinne einsetzen und nicht nur auf die Arbeit schauen, die ihnen konkret zugeteilt wird." Leider sei dies je größer ein Haus ist, oft ein Problem. "Aber wir Ärzte", sagt sie, "wir haben ja schließlich einen Eid geleistet."

So reagiert das Klinikum auf die Vorwürfe

Das Rechts der Isar will sich auf AZ-Nachfrage nicht ausführlich zu dem Fall äußern, verweist auf die Schweigepflicht. Nur so viel: "Festhalten möchten wir, dass die Patientin sachgerecht behandelt wurde." Grundsätzlich nehme man Berichte "zu möglicherweise fehlerhaften Abläufen" sehr ernst und überprüfe "mit allen Beteiligten, welche Verbesserungsmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind".

Um möglichst schnell behandelt zu werden, müssten sich Patienten, die selbstständig – also nicht mit dem Notarzt oder dem Rettungsdienst – kommen, an einer der Notaufnahmen melden. Dann würden die Patienten – durch geschultes Personal – nach verschiedenen Dringlichkeitsstufen zugeordnet, betont das Klinikum. Doch so weit ist die 34-Jährige offenbar gar nicht mehr gekommen.

