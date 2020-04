Viele Urlauber bestanden vor allem deshalb auf Barerstattung, weil sie befürchten, dass die Gutscheine, die bis Ende 2021 gelten sollten, durch steigende Preise nach dem Abklingen der Krise an Wert verlieren. Außerdem seien sie nicht davor geschützt, dass ihr Tourismus-Ansprechpartner vielleicht am Ende doch Konkurs anmelden müsse und die Bons dann verfallen würden. In Brüssel denkt man inzwischen über abgesicherte Gutscheine nach. Ein Fonds, den die Mitgliedstaaten auflegen, könnte dann die Auszahlung der Kunden im Insolvenzfall garantieren.