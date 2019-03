Rebell statt "American Beauty" Mena Suvari im ungewöhnlichen Punk-Look

Passend zu der extravaganten Frisur wählte die Schauspielerin auch ihr Make-up. Roter Lidschatten und weiß überschminkte Augenbrauen machten den Punk-Look perfekt. Ihr düsteres All-Black-Outfit aus langem Rock und Pullover fiel hingegen deutlich weniger ausgefallen aus. Das machte aber nichts: Der Fokus lag an dem Abend so oder so auf den Haaren des "American Beauty"-Stars.