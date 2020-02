Rebecca Breeds wird zu Clarice Starling Serie zu "Das Schweigen der Lämmer": Das ist die neue Jodie Foster

Die australische Schauspielerin Rebecca Breeds (32, "The Originals") wird der Star für die Pilotfolge zu "Clarice", eine neue Serie, die auf dem Charakter Clarice Starling aus "Das Schweigen der Lämmer" (1991) basiert. Die Figur, die den Romanen von Thomas Harris (79) entstammt, wurde in der Film-Version von Jodie Foster (57) und in der Fortsetzung "Hannibal" (2001) von Julianne Moore (59) gespielt. Jetzt bekommt die "Originals"-Darstellerin ihre Chance, wie unter anderem "Deadline" berichtet.