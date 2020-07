Realityshow bei RTLzwei "Kampf der Realitystars": Wer ist hier der C-Promi?

"Ey bitte, das tut mir voll weh"

Beim Abendessen versteht Momo erstmals die volle Härte des Spielprinzips: Wer rausfliegt, entscheiden hier keine Zuschauer, sondern die Spieler selbst. Das bedeutet auch: Der sympathischste Spieler ist der größte Konkurrent. Jürgen, der in den letzten zwanzig Jahren ein bisschen Empathie am Ballermann verloren zu haben scheint, macht gleich Ansage Richtung Momo: "Du bist mein größter Konkurrent, also muss ich dich rauswählen." Das sensible Nesthäkchen ist sichtlich schockiert: "Ey bitte, das tut mir voll weh."

Der nächste Schock kommt am Morgen per Boot: Die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger (23), angeblich bekannt aus "Bauer sucht Frau" und "Shopping Queen". Jürgen: "Erst dachte ich, die hättet ihr im Labor gezüchtet und mit den Stimmen wäre was schief gelaufen." Und es kommt noch mehr Nachschub: Reality-"Ich war überall dabei"-Queen Georgina Fleur (30) und "Prince Charming"-Teilnehmer Sam (28).

Die Stunde der Wahrheit

Mit der nächsten Drohne verschiebt sich das Machtverhältnis am Strand: Die Teilnehmer erfahren, dass gar nicht sie, sondern nur die Neuen in der "Stunde der Wahrheit" zwei Teilnehmer rauswerfen dürfen. Vorher gibt es noch ein Spiel als Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern. Über ein rutschiges Feld müssen die Promis Flüssigkeiten in Cocktailgläsern hin- und hertransportieren. Machen wir es kurz: Jürgen gewinnt.

Zur ersten Stunde der Wahrheit taucht dann auch Cathy Hummels (32) auf und erklärt, worum es eigentlich geht. Nicht weniger als um die Frage: Wer ist der beste Realitystar (und gewinnt 50.000 Euro)? Hubert wird es schon mal nicht, die Zwillinge wählen ihn raus, warum auch immer. Georgina und Sam schmeißen Ex-"Bachelor" Oliver raus - weil er ihnen mental stark genug erscheint, um die Niederlage zu verkraften. Das sitzt: "Als der Name gefallen ist, wusste ich, er ist einfach nicht mehr da...", so Momo unter Tränen. Milski resümiert weise: "Das ist das Spiel hier und wir wissen, dass eins hier total sicher ist: Das nichts sicher ist." Wenn es einer wissen muss, dann natürlich der Captain.