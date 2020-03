Reality-TV-Show "Promis unter Palmen" Janine Pink: So war das Wiedersehen mit Ex-Freund Tobias Wegener

An diesem Mittwoch (25. März) startet eine neue Reality-TV-Show in Sat.1 (ab 20:15 Uhr): In "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" ziehen unter anderem Matthias Mangiapane (36), Désirée Nick (63), Ronald Schill (61), Bastian Yotta (43) und Carina Spack (23) gemeinsam in eine Luxusvilla und kämpfen in Spielen um eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Auch das einstige "Promi Big Brother"-Traumpaar Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) treffen in der Sendung aufeinander. Wie das Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund war und wer sich in der Villa am meisten kabbelte, verrät Janine Pink im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.