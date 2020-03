Janine Pink bald bei "Promis unter Palmen"

Bald ist sie nicht nur im "Playboy" zu sehen, sondern auch in der Sendung "Promis unter Palmen". Dass sie da keine Rolle spielen müsse, sondern nur sie selbst sein könne, fasziniere sie an Reality-TV-Formaten, sagt Janine Pink. "Und diese Experimente machen mir riesigen Spaß." Ab dem 25. März läuft in Sat.1 jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr "Promis unter Palmen".