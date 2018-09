Reaktionen zu seinem Tod Sally Field: Burt Reynolds "ist Teil meines Herzens, solange ich lebe"

Die beiden Schauspieler lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Ein ausgekochtes Schlitzohr" kennen und lieben. Sie drehten insgesamt vier Filme zusammen und waren an die fünf Jahre ein Paar, ehe ihre Beziehung 1982 in die Brüche ging. Im Jahr 2015 sagte Reynolds in einem Interview mit "Vanity Fair", dass er Field immer noch liebe und vermisse. Er bezeichnete sie als "die Liebe meines Lebens". Nicht nur bei Field hat der Tod von Burt Reynolds Bestürzung und Trauer ausgelöst.