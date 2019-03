Reaktionen zu seinem Tod Luke Perry: "Beverly Hills, 90210"-Stars am Boden zerstört

Shannen Doherty (47) spielte in der Serie Brenda Walsh, die erste große Liebe von Luke Perrys Dylan. In einem Statement, das "People" vorliegt, erklärte sie: "Ich bin schockiert. Mein Herz ist gebrochen. Am Boden zerstört vom Verlust meines Freundes. Ich habe so viele Erinnerungen an Luke, die mich zum Lächeln bringen und für immer in meinem Herz und meinen Verstand einfließen." "Luke war ein kluger, ruhiger, bescheidener und komplexer Mann mit einem Herzen aus Gold, das von Integrität und Liebe geprägt ist", so Doherty weiter.