Reaktionen auf Statement Trennung bei Helene Fischer schockiert Fans: "Bin richtig erschüttert"

Am Mittwoch hat Helene Fischer (34, "Farbenspiel Live") via Social Media in einem langen Statement ihre Gedanken zur Trennung von Florian Silbereisen (37) preisgegeben. Dass sich die Sängerin direkt an ihre Fans wendet, kommt bei diesen offenbar gut an. Auf Instagram und Facebook bedanken sich ihre Follower zahlreich für die "ehrlichen Worte". "Danke für die Wahrheit!" steht da in den Kommentaren unter anderem zu lesen.