Reaktion auf "Leaving Neverland" Louis Vuitton zieht von Michael Jackson inspirierte Mode zurück

Anfang März hatte der US-Sender HBO die Dokumentation "Leaving Neverland" ausgestrahlt. Darin werfen Wade Robson und James Safechuck dem 2009 verstorbenen Michael Jackson vor, dass er sie sexuell missbraucht haben soll, als sie noch Kinder waren. Die deutschen Zuschauer können die rund vierstündige Doku, in der neben den Männern auch deren Freunde und Familien zu Wort kommen, ebenfalls bald im TV sehen. ProSieben hat sich die Rechte gesichert und zeigt sie noch in diesem Frühjahr, am 6. April 2019.