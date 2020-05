München - Am Wochenende startet auch die Reserve des FC Bayern wieder in den Spielbetrieb. Beim Re-Start nach der Corona-Pause geht es für den Rekordmeister am Samstag (14 Uhr/BR) zum bayerischen Derby nach Ingolstadt. Gegen die Schanzer muss Trainer Sebastian Hoeneß aber auf einige Stammkräfte verzichten.