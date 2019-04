Re-Opening des Michael-Kors-Stores So feiern Caro Daur, Lena Gercke und Co. den Frühling in München

Zu den aktuellen Trends befragt, meint sie: "Oversized bleibt der große Trend, einfach weil es megapraktisch ist." Im Winter hatte ich das Gefühl, in Mänteln wohnen zu können, so groß sind die ja mitunter. Wundervoll!" In der kreativen Kombination von Outfits sei sie mittlerweile Meister, sagt die Blondine: "Ich reise nur mit maximal zwei Koffern, oft über einen langen Zeitraum. Da muss man kreativ kombinieren, was ich generell allen Ladys empfehlen kann." Bauchfreie Tops zum Betonen des Sixpacks würden ebenfalls wiederkommen, meint die Fashion-Expertin. "Gerade weil wir aus einem sehr kalten, langen Winter in Deutschland in einen Frühling mit fast schon sommerlichen Temperaturen kommen."

Lena Gercke: "Extra-Large-Taschen sind für mich ein Muss"

Model Lena Gercke (31) neigt dafür bei Taschen zu Oversized: "Ich neige dazu, viel zu spät zu packen, wenn ich zum Flieger muss. Oder habe immer noch irgendetwas, was ich gerne mitnehmen möchte", flachst sie. "Da sind Extra-Large Henkel- oder Tragetaschen super, weil man immer noch schnell was reinschmeißen kann." Die TV-Moderatorin ist übrigens frisch verliebt: "Alle sprechen mich drauf an. Er ist aber auch ein Süßer." Der Glückliche an ihrer Seite wohnt in Lappland, hat vier Pfoten und ist ein Husky. Das Foto mit Lena an seiner Seite sorgte für über 113.000 Likes auf Instagram.

Mode-technisch kommt Lena gerade von den zahlreichen Fashion-Weeks, die sie inspiriert haben: "Einfach wow, weil es so ein Mix aus Ultra-Modernem mit Old-School war." Und welche Farben werden im Frühling in sein? "Alles was knallig ist: Orange sieht gerade am Abend immer fantastisch aus, weil es so einen leichten Glow hat." Ihr Lieblings-Piece von Michael Kors: "Mit einer großen Gramercy fürs Reisen oder einer eleganten Clutch für die Party kann man nichts falsch machen."