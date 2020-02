Razzia bei Rechtsextremen Auch ein Münchner steht unter Terror-Verdacht

Laut Bundesanwaltschaft hatte die Gruppentreffen Werner S., ein gelernter Restaurator aus dem Raum Augsburg, koordiniert. Der 53-jährige soll früher offenbar auch in München gelebt haben. Vor ein paar Jahren jedenfalls ist er aufs Land gezogen, in das kleine Dorf Mickenbach im Landkreis Augsburg, schreibt die taz. Der Mann sei jedoch eher unbekannt im Dorf, keiner habe was mitbekommen, erzählt der Bürgermeister.

Die Polizei hingegen bekam viel mit: Sie stufte Werner S. vor ein paar Monaten als sogenannten Gefährder ein, wie der "Spiegel" berichtete. Dem Magazin zufolge soll der Name auch vor Jahren auf einer internen Interessentenliste der NPD München aufgetaucht sein.

Komplizen aus ganz Deutschland

Unterstützt wurde Werner S. offenbar von Tony E. (39) aus Niedersachsen (Landkreis Uelzen). Zum Kern der Gruppe sollen außerdem noch der 35-jährige Thomas N. aus Nordrhein-Westfalen (Kreis Minden-Lübbecke) und der 47-jährige Michael B. aus Baden-Württemberg (Raum Esslingen) gehört haben. Am vorletzten Samstag sollen sich dann mehr als zehn Leute im westfälischen Minden getroffen haben.

Welche konkrete Rolle der Münchner Frank H. dabei spielte, ist noch unklar. Die Bundesanwaltschaft teilte zu dem Fall mit: "Die acht mutmaßlichen Unterstützer sollen... zugesagt haben, die Vereinigung finanziell zu unterstützen, Waffen zu beschaffen oder an zukünftigen Anschlägen mitzuwirken."

Münchner führende Kraft bei "Wodans Erben"

Frank H. stammt aus Laim, soll verheiratet sein und als Heizungs- und Sanitärinstallateur bei einem Münchner Unternehmen beschäftigt gewesen sein. Seine Gruppe "Wodans Erben" wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Auf ihren Patrouillengängen vorbei an Flüchtlingsunterkünften oder der Münchner Synagoge tragen die Mitglieder schwarze Jacken und T-Shirts mit dem Gruppennamen und zwei gekreuzten Äxten. Einmal drangen sie in die Moosacher Asylbewerberunterkunft ein und versetzten dort die Bewohner in Angst und Schrecken.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat jetzt ein härteres Vorgehen gegen Rechtsextreme angekündigt. Dies gelte auch für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, sagte er gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Hintergrund: Bei einem der Verdächtigen handelt es sich um einen Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in Nordrhein-Westfalen.

