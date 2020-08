Raus aus der Küche Plage im Sommer: Die besten Tipps gegen Fruchtfliegen

Tipps zur Vorbeugung

Damit Fruchtfliegen gar nicht erst in die Küche gelangen, sollten ein paar Dinge im Sommer beachtet werden. Die Prävention beginnt bereits beim Einkaufen. Schwirren im Supermarkt Fruchtfliegen über dem Obst - Finger weg! Denn mit großer Wahrscheinlichkeit haben die Insekten schon ihre Eier darauf abgelegt. Diese schlüpfen dann in der Wohnung und lösen eine Plage aus. Ist das Obst eingekauft, am besten unter einem Netz oder im Kühlschrank lagern. So kommen die Fruchtfliegen nicht heran. Außerdem vermehren sich die Insekten nicht bei kalten Temperaturen.