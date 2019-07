Der 21. Juli 1969 ist dabei ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Die Landung der Mondlandefähre "Eagle" – deswegen sagte Neil Armstrong nach dem Aufsetzen "The eagle has landed" – bildete das Finale eines Wettlaufs der Sowjetrussen mit den US-Amerikanern. Doch 50 Jahre später bezweifeln immer noch manche, dass tatsächlich Menschen auf dem Erdtrabanten waren. Sie glauben, die Aufnahmen seien im Studio entstanden. Fünf Behauptungen dazu im Check: