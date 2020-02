Raubüberfall oder Mord? Pop Smoke: Wurde der Rapper aus Neid erschossen?

Rapper Pop Smoke (1999-2020, "Welcome To The Party") ist tot - er wurde am Mittwochmorgen nach einer Party in seinem Zuhause erschossen. Auf dem Überwachungsvideo, das außerhalb des Hauses in den Hollywood Hills aufgenommen wurde, sollen laut Informationen des US-Portals "TMZ" vier Männer zu sehen sein, die am frühen Mittwochmorgen hinter dem Haus des Rappers herumschleichen. Drei davon gehen schließlich wieder an die Vorderseite, während der vierte durch die Hintertür in das Haus läuft. Daraufhin ist zu sehen, wie er aus der Vordertür stürmt. Zuvor fielen mehrere Schüsse, von denen nur Pop Smoke getroffen wurde. Dessen Tod wurde kurz darauf im Krankenhaus festgestellt.