Raubüberfall auf offener Straße Usher und Rich The Kid nach Schießerei unverletzt

Glück im Unglück für die beiden Rapper Usher (40, "Yeah!") und Rich The Kid (26, "Splashin"). Vor einem Tonstudio in West Hollywood, in dem die beiden derzeit an einem gemeinsamen Song arbeiten, gab es am Dienstag eine Schießerei. Beide blieben unverletzt, ein Bodyguard von Rich The Kid soll allerdings laut Informationen der Webseite "TMZ" mit einer Pistole niedergeschlagen und ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.