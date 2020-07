Ratschlag für Unsichere Melina Sophie blickt auf ihr Coming-out zurück

Die deutsche YouTuberin Melina Sophie (24) entschied sich vor fünf Jahren für ihr Coming-out. Im "Place to B Podcast" der "Bild" erzählte die lesbische Influencerin davon, wie wichtig dieser Tag für sie war: "Als ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe - ich war so aufgeregt. [...] Ich war noch nie in meinem Leben so nervös." Außerdem sprach sie davon, bis heute schräge Blicke zu erhalten, wenn sie mit ihrer Freundin Hand in Hand durch die Straßen laufe.