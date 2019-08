Rathaus-CSU will Kita-Paket einreichen

"Wir haben uns einfach einmal umgeschaut, was man in der Stadt noch optimieren könnte - und haben einiges gefunden", kündigt Gaßmann an. Ein Beispiel ist die Forderung der CSU, dass auch Eltern, die ihre Kinder in privaten, nicht der Münchner Förderformel angeschlossenen Einrichtungen betreuen lassen, finanzielle Hilfe erhalten. "Und zwar in gleichem Maße wie städtische Kitas", so Gaßmann. Für sie ist das eine "Sache der Gerechtigkeit".