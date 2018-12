Ratgeber Gesundheit Prostatakrebs: Vorsorge, Symptome und Behandlungsmethoden

Entfernung des Tumors mittels OP

Eine sogenannte Prostatektomie wird in der Regel dann durchgeführt, wenn der Tumor nur lokal gewachsen ist und noch nicht gestreut hat. Ziel des operativen Eingriffs ist es, das Karzinom vollständig zu entfernen. Sofern doch Reste im Körper verbleiben, welche erst im Nachhinein entdeckt werden, sind weitere Maßnahmen notwendig. Bei einem solchen Eingriff wird die gesamte Prostata entfernt, um das Risiko eines verbleibenden Rests möglichst zu umgehen. In der Regel schafft der operierende Arzt es, die Nerven bei einem solchen Eingriff nicht zu verletzen. Schafft er dies in bestimmten Fällen nicht, so kann die Impotenz eine mögliche Folge der OP sein.

Bestrahlung als Alternative zur OP

Statt einer OP kann auch eine Bestrahlung durchgeführt werden. In manchen Fällen ergänzen sich diese beiden Methoden gegenseitig. Das ist zum Beispiel dann notwendig, wenn der Prostatakrebs bereits gestreut hat. Die Strahlentherapie ist auch empfehlenswert, wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen zu schlecht ist, um das Risiko eines großen Eingriffs und der Narkose einzugehen. Das ist zum Beispiel bei sehr alten Menschen der Fall. Es gibt sowohl die Variante der klassischen Bestrahlung von außen als auch der sogenannten inneren Bestrahlung. Bei dieser Methode werden titanverkapselte Strahler in den Körper eingebracht, welche radioaktiv sind. Diese werden direkt in die Prostata implantiert.