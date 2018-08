München - Nach einem brutalen Überfall in Berg am Laim sucht die Münchner Polizei nach zwei unbekannten Schlägern. Das ist der Polizei zufolge passiert: Die zwei Männer haben am Donnerstagabend drei türkischstämmige Insassen eines Porsche-SUV angegriffen, der an einer roten Ampel in der Ampfingerstraße, Ecke Berg-am-Laim-Straße gehalten hatte.