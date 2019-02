Rassistische Rache-Beichte Hat sich Liam Neeson um Kopf, Kragen und Karriere geredet?

War es das nun für ihn?

Zwar distanzierte sich Neeson noch im selben Interview von dieser abscheulichen Denkweise, so schnell darüber hinwegsehen will und kann das Netz aber nicht. Harsche Kritik prasselt seither über ihn herein. Die ganze Sache erinnert an "Seinfeld"-Star Michael "Kramer" Richards (69), der vor einigen Jahren in einem Wimpernschlag seine Karriere ruinierte. 2006 war das, als der Stand-up-Komiker einem vorlauten, afro-amerikanischen Gast das N-Wort an den Kopf warf und meinte, man hätte ihn vor 50 Jahren noch am nächsten Baum aufgehängt. Die reumütige Entschuldigung folgte auf dem Fuße. Gebracht hat sie nichts.