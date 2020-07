Rapper postet privaten Chat 50 Cent mischt sich in Will Smiths Privatleben ein

Will Smith (51, "Bad Boys for Life") und Rapper 50 Cent (45, "Get Rich or Die Tryin'") dürften so schnell keine freundlichen Worte mehr tauschen. Nachdem der Schauspieler mit seiner Ehefrau Jada Pinkett Smith (48, "Angel Has Fallen") in der Facebook-Show "Red Table Talk" öffentlich darüber sprach, wie die beiden die Zeit ihrer vorübergehenden Trennung verbrachten, schrieb 50 Cent den Schauspieler privat an. Die kurze Konversation wurde von Smith mit einem kernigen "Fxxx you 50" beendet. 50 Cent veröffentlichte einen Screenshot des Gesprächs auf Instagram.