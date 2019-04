Rapper Nipsey Hussle wurde erschossen Trauerfeier: Stevie Wonder fordert strengere Waffengesetze

US-Musiker Stevie Wonder (68) war einer der Promis, die die Trauerfeier für den erschossenen Rapper Nipsey Hussle (1985-2019) am Donnerstag im Staples Center in Los Angeles mitgestalteten. Vor mehr als 20.000 Gästen spielte er Songs wie "Rocket Love" (1980). Wichtig war ihm aber vor allem auch diese Botschaft: "Es ist ein Trauerspiel, weil es so unnötig ist", sagte der Sänger zum Tod des Kollegen. "Es tut so weh zu wissen, dass es nicht genug Menschen gibt, die Stellung beziehen und sagen: 'Wir brauchen stärkere Waffengesetze'", kritisierte Wonder laut "New York Post".