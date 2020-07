Rapper hat eigenwillige Ansichten Vergrault sich Kanye West die Unterstützung von Elon Musk?

Nachdem Rapper Kanye West (43) in Sachen Kandidatur für die US-Präsidentschaft Ernst macht, liegt es derzeit an ihm, politische Ansichten zu kommentieren und sich Positionen zu überlegen. Vergangene Woche stand er hierfür auch "Forbes" Rede und Antwort. Könnten die Antworten, die er hier gegeben hat, ihn einen seiner prominentesten Unterstützer kosten? Wie "Page Six" berichtet, habe ein Twitter-User in Richtung Elon Musk kommentiert "Komm schon, du bist zu intelligent für diesen Mist". Musk soll mit einem inzwischen wieder gelöschten Link geantwortet haben: "Wir haben möglicherweise größere Meinungsverschiedenheiten, als ich ursprünglich angenommen hatte."