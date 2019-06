München - Ein betrunkener Fahrradfahrer hat am Rande des Auftritts von Phil Collins am späten Montagabend im Olympiapark für Ärger gesorgt. Der 29-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis trat der Polizei zufolge gegen ein Polizeiauto, das ein 43 Jahre alter Beamter in der Nähe des Westeingangs der Halle am Werner-Seelenbinder-Weg abgestellt hatte.