München - In der Champions League trifft der FC Bayern am Abend in der Allianz Arena auf Olympiakos Piräus. Die Münchner Polizei ist alarmiert, denn Ultrafans des griechischen Vereins drohen seit Tagen im Internet mit Randale. Problemfans suchen gezielt die Konfrontation mit Ultragruppierungen der Münchner.