Waldkraiburg - In der Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Mühldorf am Inn ist es am Mittwoch zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Bereits gegen Mittag seien die Beamten erstmals in die Flüchtlingsunterkunft gerufen worden, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach sei es zu mehreren weiteren Einsätzen bis in die Nacht zu Donnerstag gekommen. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.