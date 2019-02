Gewofag ließ schon einmal alte Bäume fällen

Die Baumfäller hatten ihre Arbeit bereits am Mittwoch begonnen. "Zuerst dachte ich, das wären nur Baumpflegearbeiten. Aber am nächsten Tag haben sie begonnen, große Äste abzusägen", berichtet Christine Herrera. Die Mutter von sechs Kindern wohnt bereits seit 25 Jahren in der Melusinenstraße. Die 53-Jährige, die ein Institut für Ganzheitsmedizin leitet, erkundigte sich sofort bei der Stadt, ob überhaupt eine Fällgenehmigung vorliegt, und beschwerte sich bei der Gewofag. Ihr Protest schien zunächst Erfolg zu haben: Am frühen Nachmittag stellten die Baumfäller ihre Arbeit auf Anweisung der Gewofag erst einmal ein.