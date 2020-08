AZ: Herr Denk, am Samstag beginnt die Tour de France. Die wichtigste Frage an den Teamchef vorneweg: Wie geht es Ihrem Topfahrer Emanuel Buchmann nach seinem Sturz, bei dem er sich starke Prellungen zugezogen hat?

RALPH DENK: Besser, aber weit weg von optimal. Wir haben lange mit ihm gesprochen und mit uns gehadert, am Montagabend haben wir dann gemeinsam entschieden, dass er es bei der Tour versucht. Man muss aber klar sagen: Wenn eine Vorbereitung in den letzten zwölf Tagen so empfindlich gestört wird, dann muss man darüber nachdenken, bei den Zielen kleinere Brötchen zu backen.