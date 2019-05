Aktuell zeigt er seine Werke in der Galerie "Herbert Leidel" am Bayerischen Hof in München. Und auch zahlreiche Prominente haben schon einen echten "Alexander Höller" an der Wand hängen: Arnold Schwarzenegger, dessen Neffe Patrick Knapp-Schwarzenegger und Ralf Moeller zum Beispiel. Ab sofort ist Höller, der in München im achten Semester an der Akademie der Bildenden Künste studiert, ganz offiziell Münchner: Er ist gerade mit seinem Atelier in die bayerische Metropole gezogen. Und deshalb hat Höller die Promis geladen.