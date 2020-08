"Raffaello Summer Dinner" Sylvie Meis: Diese Rolle spielt ihr Sohn bei der Hochzeit

Über ihre Hochzeit in drei Wochen in Florenz mit Niclas Castello (42) erklärte sie, dass unter anderem mit Pasta gefeiert wird - und Meis verriet auch: "Ich freue mich am meisten auf unseren Kuchen." Ihr Brautkleid wird von Galia Lahav stammen, kurz herrschte große Verzweiflung, ob das Couture-Kleid, das in Israel gefertigt wurde, rechtzeitig zur Anprobe ankommt. "Aber jetzt ist es da, also alles gut."