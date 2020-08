Räumliche Trennung von Frau Nathalie Nach Mallorca-Urlaub: Frank Thelen wurde positiv auf Covid-19 getestet

Unternehmer und Ex-"Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen (44) hat in einem Instagram-Post über seinen positiven Corona-Test gesprochen: "Nathalie und ich waren bereits seit einigen Wochen auf Mallorca, als am Abend vor unserem Rückflug die Einstufung 'Risikogebiet' erfolgte. Nach Ankunft in Köln haben wir uns direkt vor Ort testen lassen", erzählt Thelen über die Rückkehr aus dem Urlaub mit Ehefrau Nathalie.