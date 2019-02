Opfer stößt Räuber aus dem Laden

Hätte die Geschäftsfrau, wie üblich, nur etwas weiter an ihrem Schreibtisch gesessen, wäre sie nicht in der Lage gewesen, sich gegen den Räuber zu wehren. So aber kann die 46-Jährige dem bewaffneten Räuber reflexartig einen derart kräftigen Stoß vor die Brust verpassen, dass der rückwärts sofort wieder aus dem Laden stolpert.