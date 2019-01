München - Am Montag (31. Dezember) gegen 16.30 Uhr, waren zwei Angestellte der Edeka-Filiale in der Waldhornstraße gerade dabei diesen zu schließen. Wie die Polizei berichtet, wurden sie dabei von zwei maskierten Männern überrascht, die ihnen eine Schusswaffe vorhielten und sie in den Supermarkt zurückdrängten.